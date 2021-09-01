Рада зарегистрировала жесткий законопроект о нарушениях в строительстве

В Верховной раде зарегистрировали проект закона об ответственности за нарушения в строительной сфере в рамках реформы градостроительства. законопроект №5877 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности в сфере градостроительной деятельности" станет заключительным в реализации реформы.

Об этом РБК-Украина сообщила соавтор законопроекта, народный депутат и председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк.

Он предусматривает для нарушителей, в частности, такие санкции как временный арест объектов строительства и лишение свободы.

"Мы разработали максимально жесткий законопроект для нынешних строительных реалий, ведь с внедрением цифровизации и грамотного контроля и надзора должна быть и высокая ответственность", - рассказала Шуляк

Проект закона, по ее словам, разрабатывался на базе комитета по правоохранительной деятельности.

Документ предусматривает привлечение нарушителей к уголовной ответственности. В частности, существенно дополнены нормы Уголовного кодекса Украины в части самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства. Усилена ответственность за незаконный захват земель историко-культурного назначения, самовольное строительство с нарушением целевого назначения земельного участка и др.

За незаконное строительство, создавшее опасность или приведшее к тяжким технологическим авариями или экологическим катастрофам, гибели или массового заболевания населения, предлагается наказывать лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Предусмотрен временный арест объектов незаконного строительства (статья 266-1). Арест предполагает временное лишение возможности их отчуждения, пользования и распоряжения такими объектами и будет действовать до выполнения постановления об административном правонарушении в сфере градостроительной деятельности. Это сделает невозможным дальнейшие использование, эксплуатацию, строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, демонтаж или снос и любые другие действия с такими объектами. Арест будут осуществлять должностные лица, уполномоченные на это исполнительными комитетами органов местного самоуправления или исполнительными органами, выполняющими их полномочия.