Рада запретила сексизм в рекламе

В пояснительной записке говорится, что ежегодно в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и в офис омбудсмена поступает более 500 жалоб на сексизм в рекламе. Только в 2019 году рекламодатели заплатили более 2 млн гривен миллионов гривен штрафов за распространение дискриминационной рекламы.

Такая реклама содержит утверждение и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде преимущества одного пола над другим. Или содержит утверждение о стереотипности роли мужчины и женщины, или унижает достоинство человека по признаку пола.

Запрещено демонстрировать насилие по признаку пола, изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

В законе также прописаны штрафы за дискриминационную рекламу.