Рада закликала ООН визнати підрив Каховської ГЕС терактом Росії

"Підрив греблі Каховської гідроелектростанції став продовженням російської політики геноциду Українського народу та черговою промовистою відповіддю кремля політикам держав, які закликають до мирних перемовин із Російською Федерацією на будь-яких умовах", - йшлось в додатку до законопроекту.

В зв'язку з новим терористичним актом РФ Верховна рада України закликала уряди та парламенти іноземних держав, Організацію Об’єднаних Націй та інші міжнародні організації рішуче засудити російський терористичний акт, вчинений на Каховській гідроелектростанції та визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, а її дії - екоцидом та геноцидом українського народу;

Реакція ООН на підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, росіяни умисно підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок теракту було зруйновано греблю, що призвело до затоплення частини населених пунктів Херсонської області.

Цього ж дня ООН ніяк не відреагувала на трагедію. При цьому Організація оприлюднила у себе в Twitter пост про День російської мови, що викликало велике невдоволення у суспільстві.

При цьому чиновник Організації Джеремі Лоуренс оскандалився заявою про те, що ООН поки що не може розглядати підрив Каховської ГЕС як воєнний злочин через "неможливість встановлення обставин інциденту".

Відповідь України на заяву ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що швидка реакція - це не про міжнародні організації, оскільки у них своя бюрократія та стримуючі фактори.

"Тут просто, я вибачаюсь за недипломатичний термін, але ООН дуже конкретно, буду дипломатом, "помилилася" в день теракту. Вони святкували День російської мови й набрали в рота води", - сказав міністр.

Варто додати, що в день російського терористичного акту на Каховській ГЕС на сторінці ООН в Twitter, з'явився допис про святкування дня російської мови в світі.

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