Рада выйдет на голосование по антикоррупционному суду в четверг, - Парубий

Глава парламента назвал вопрос антикоррупционного суда ключевым для государства на этой неделе

Верховная рада Украины должна выйти на голосование по законопроекту об антикоррупционном суде в четверг, 7 июня 2018 года. Об этом глава ВР Андрей Парубий сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Напоминаю, что предыдущую неделю мы завершили на рассмотрении поправок к законопроекту "Об антикоррупционном суде". Я убежден, что это ключевой вопрос повестки дня. Мы должны выйти на голосование в четверг", - заявил Парубий.

Глава парламента назвал вопрос антикоррупционного суда ключевым для государства на этой неделе. По его словам, уже состоялись предварительные консультации с главой комитета ВР по вопросам правовой политики и авторами поправок. Парубий отметил, что в среду комитет соберется для рассмотрения поправок.

"По количеству авторов поправок очень трудно просчитать, но так получается, что завтра мы не успеем пройти все правки. Наверное будет наиболее эффективно, чтобы в четверг, когда будет наибольшая концентрация депутатов в зале, мы смогли перейти к голосованию", - добавил спикер Рады.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов уйти в отставку в случае, если антикоррупционный суд не будет создан.