Рада продолжила работу до исчерпания повестки дня

Фото: заседание Рады (Виталий Носач/РБК-Украина)

Это предложение поддержали 317 нардепов

Работа Верховной рады Украины во вторник, 3 сентября, продлена до исчерпания повестки дня. Об этом заявил председатель Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, народные депутаты проголосовали за то, чтобы работать после 18:00. Предложение о продлении работы поддержали 317 парламентариев.

Отметим, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук отмечал ранее, что работа ВР может затянуться до 9 вечера.

"Нас предупредили, что мы будем работать до часа 20-21", - заявил Камельчук.

Напомним, народные депутаты начали рассмотрение во втором чтении закона о снятии депутатской неприкосновенности. Отметим, что сегодня на заседании Рады присутствует президент Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости принять этот закон.

Как писало РБК-Украина ранее, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что во вторник, 3 сентября, Верховная рада Украины 9 созыва снова может работать до ночи. Корниенко подчеркивал, что нардепы будут работать до исчерпания повестки дня.

Добавим также, Корниенко прогнозирует, что рассмотрение проекта закона о снятии неприкосновенности может затянуться на полдня.