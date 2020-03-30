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Рада внесла изменения в ряд законов для противодействия коронавирусу

Новости » Политика     30.03.2020 - 15:37
Рада внесла изменения в ряд законов для противодействия коронавирусу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект поддержали 312 народных депутатов

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3275 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)", передает корреспондент РБК-Украина.

В целом его поддержали 312 депутатов.

Соответствующие изменения вносятся в ряд кодексов и законов Украины. Ими вводится:

  • поддержка для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса COVID-19;
  • расширены основания для продления процессуальных сроков, установленных судом или законом;
  • упрощается производство продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса.

Также законом обеспечивается осуществление выплат социальной помощи, продлен срок обращения за соцпомощью и сроки ее выплат; отсрочено представление отчетов, статистической информации до контролирующих органов.

Напомним, ранее Рада не внесла изменения в бюджет-2020 в рамках борьбы с коронавирусом. ВР планировала направить свыше 97 млрд гривен на Фонд по борьбе с коронавирусом.

В Раде сегодня могут провести еще одно заседание
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