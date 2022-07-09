Рада увеличила расходы госбюджета: что известно

Верховная рада увеличила расходную часть государственного бюджета на 80,9 млрд грн. За законопроект №7523 проголосовали 244 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

"То есть будет увеличен предельный дефицит бюджета и объем госдолга", - констатирует Железняк.

"Также предусмотрены госгарантии для построения экспортной инфраструктуры в страны ЕС, в том числе железнодорожного пути", - рассказал нардеп.

Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, деньги хотят направить на:

Недавно Верховная рада обязала СМИ обеспечивать своих сотрудников в зонах боевых действий страховкой и бронежилетами. Соответствующий законопроект 7367 сегодня приняли в целом.

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