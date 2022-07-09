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Рада увеличила расходы госбюджета: что известно

Фото: Верховная рада (golos.сom.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада увеличила расходную часть государственного бюджета на 80,9 млрд грн. За законопроект №7523 проголосовали 244 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, деньги хотят направить на:

  • соцпомощь (+5,7 млрд грн)
  • субсидии на ЖКХ (+3,3 млрд грн)
  • выплаты ВПЛ (+32,3 млрд грн)
  • пенсии (+32,3 млрд грн)
  • программу поддержки фермеров и с/х производителей (+1,5 млрд грн)
  • фонд развития предпринимательства (+4 млрд грн)
  • "Доступные кредиты 5-7-9%" (+4 млрд грн)
  • субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры (+1,6 млрд. грн).

"Также предусмотрены госгарантии для построения экспортной инфраструктуры в страны ЕС, в том числе железнодорожного пути", - рассказал нардеп.

Источники покрытия:

- 4 млрд внутренние заимствования

– 75,43 млрд внешние заимствования

- ~1,55 млрд грант ЕС (в поддержку с/х)

"То есть будет увеличен предельный дефицит бюджета и объем госдолга", - констатирует Железняк.

Недавно Верховная рада обязала СМИ обеспечивать своих сотрудников в зонах боевых действий страховкой и бронежилетами. Соответствующий законопроект 7367 сегодня приняли в целом.

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Верховная рада