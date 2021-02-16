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Рада ушла на перерыв: Разумков собирает глав фракций на совещание

Новина українською → Украина, Вторник 16 февраля 2021 10:51
Рада ушла на перерыв: Разумков собирает глав фракций на совещание Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада ушла на перерыв. Спикер парламента Дмитрий Разумков попросил глав фракций и депутатских групп собраться на совещание у него в кабинете.

Об этом он сказал в ходе заседания.

"Поступило заявление о реальном перерыве с просьбой собрать председателей депутатских фракций и групп в кабинете главы Верховной рады Украины", - сказал глава Рады.

Заявление поступило от фракции "Батькивщина". В политсиле требуют рассмотрения своего законопроекта по тарифам на газ для населения.

"Мы предложили законопроект №4680, где четко предусмотрено - газ "Укргазовидобування" - людям с наценкой в 30%... Сейчас у меня в руках перерыв. Собрать всех лидеров фракций и настоять на немедленном голосовании за этот закон", - отметила глава фракции Юлия Тимошенко.

Напомним, ранее глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что меморандум правительства с местной властью предусматривает замораживание тарифов на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона. Меморандум обеспечит подготовку к следующему сезону.

Как писало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла. С 1 января 2021 цена газа составит 7 331,45 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 20,1% выше, чем в декабре 2020 года (6 103,10 грн).

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