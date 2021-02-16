Рада ушла на перерыв: Разумков собирает глав фракций на совещание

Верховная рада ушла на перерыв. Спикер парламента Дмитрий Разумков попросил глав фракций и депутатских групп собраться на совещание у него в кабинете.

Об этом он сказал в ходе заседания.

"Поступило заявление о реальном перерыве с просьбой собрать председателей депутатских фракций и групп в кабинете главы Верховной рады Украины", - сказал глава Рады.

Заявление поступило от фракции "Батькивщина". В политсиле требуют рассмотрения своего законопроекта по тарифам на газ для населения.

"Мы предложили законопроект №4680, где четко предусмотрено - газ "Укргазовидобування" - людям с наценкой в 30%... Сейчас у меня в руках перерыв. Собрать всех лидеров фракций и настоять на немедленном голосовании за этот закон", - отметила глава фракции Юлия Тимошенко.