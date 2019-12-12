Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2302 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 347 нардепов.

"Образовать Временную следственную комиссию Верховной рады для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов. Целью Временной следственной комиссии является проверка сведений и выяснение состояния расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов", - говорится в тексте постановления.

Так, основные задачи ВСК

проведение проверки сведений о нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов;

проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов;

установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, для рассмотрения которых образована ВСК;

инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

"Избрать председателем Временной следственной комиссии народного депутата Украины Василива Игоря Владимировича (фракция политической партии "Слуга народа"), заместителем председателя Временной следственной комиссии - народного депутата Украины Бобровскую Соломию Анатольевну (фракция политической партии "Голос")", - указано в постановлении.

Напомним, ранее первый заместитель генпрокурора Виталий Касько заявил, что в делах об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета есть существенное продвижение.

Как писало РБК-Украина ранее, Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время проинформируют общество о новых весомых результатах в деле Гандзюк.

Так, Генпрокуратура изменила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в деле о нападении на Екатерину Гандзюк.