Рада разрешила ускоренную госрегистрацию вакцин и лекарств от COVID-19

Проектом закона №6121 предусмотрена ускоренная государственная регистрация под обязательство для экстренного медицинского применения лекарственных средств, вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов во время карантина.

Согласно документу, разрешение на экстренное использование предоставляется, что заявитель может доказать, что у него отсутствуют возможности для предоставления полных данных об эффективности и безопасности лекарственного средства, вакцины или другого медицинского иммунобиологического препарата при нормальных условиях применения по объективным причинам.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, разрешение на экстренное использование (EUA) - это механизм, что способствует доступности и использованию лекарственных средств, вакцины или другого медицинского иммунобиологического препарата во время чрезвычайных ситуаций и/или карантина в сфере здравоохранения.

"Сейчас вопрос обеспечения населения Украины жизненно необходимыми лекарственными средствами, вакцинами или другими медицинскими иммунобиологическими препаратами в связи с предполагаемым или подтвержденным распространением патогенных агентов, токсинов, химических веществ или излучений, или любых других факторов, в частности эпидемий и пандемий, которые могут нанести ущерб общественному здоровью и жизни граждан, является достаточно важным", - говорится в документе.