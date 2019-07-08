Рада рассмотрит законы Ляшко об усилении ответственности для педофилов 11 июля

Внеочередное заседание Верховной рады, где рассмотрят законопроекты Радикальной партии об открытом реестре и химической кастрации педофилов, состоится 11 июля в 14:00. Об этом лидер РПЛ Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook, сообщает пресс-служба политсилы.

"Председатель ВР Парубий по нашей инициативе назначил внеочередное заседание Рады на четверг, 11 июля на 14 часов. Будем голосовать за 2 законопроекта №6449 и №6607: об открытом реестре педофилов и о химической кастрации педофилов. Верю, что мы наконец это сделаем после двух лет борьбы и защитим наших детей!", - написал народный депутат.

Как отмечается, ранее команда Радикальной партии собрала 162 подписи депутатов, чтобы провести внеочередное заседание и безотлагательно принять законопроекты, которые предусматривают запрет педофилам приближаться к учебным заведениям, увеличение срока заключения за сексуальные преступления до 15 лет, открытый реестр и химическую кастрацию педофилов после освобождения.

Сообщается, что Ляшко в очередной раз поднял вопрос усиления ответственности за совершение сексуальных преступлений после убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко, которое всколыхнуло всю страну.