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Рада рассмотрит законопроекты о гуманитарном разминировании на Донбассе 6 ноября

Новости » Политика    19.10.2018 - 16:02
Фото: Андрей Тетерук (РБК-Украина)
Фото: Андрей Тетерук (РБК-Украина)

Законы включены в повестку дня, однако их не успели рассмотреть

Верховная рада рассмотрит законопроекты о гуманитарном разминировании на Донбассе в следующий пленарный вторник, 6 ноября. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

По его словам, законопроекты о разминировании были включены в повестку дня Рады на этой неделе, но их не успели рассмотреть.

"К сожалению, из-за затягивания рассмотрения мы не успели принять этот пакет законопроектов. Поэтому будем его принимать в следующий вторник", - заявил Тетерук.

По его словам, законопроектов о гуманитарном разминировании несколько. В частности, проект комитета разрабатывался рабочей группой комитета более 1,5 года.

"Мы в нашем законопроекте вводим термин "гуманитарное разминирование", которое существует на уровне таких организаций как ООН и Женевский центр гуманитарного разминирования. Приоритет заключается в том, чтобы была создана модель гуманитарного разминирования, которая позволит использовать как государственные средства, так и средства доноров", - добавил нардеп.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что принятие законопроекта о гуманитарном разминировании поможет Украине усилить диалог со странами НАТО.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик в совместном заявлении с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине послом Эртугрулом Апаканом призвали начать безотлагательное и полное гуманитарное разминирование населенных пунктов и пунктов пропуска.

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