Рада рассмотрит вопросы безопасности на этой неделе, - Парубий

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парламент начнет пленарную неделю с рассмотрения вопросов нацбезопасности

На этой пленарной неделе парламент рассмотрит вопрос национальной безопасности, топливно-энергетического комплекса и аграрной политики. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Рада начнет пленарную неделю с рассмотрения вопросов нацбезопасности.

"Первый блок, с которого мы начнем пленарную неделю - это блок вопросов национальной безопасности и обороны. Во вторник планируется также и закон Украины о частной детективной деятельности, который очень давно ожидается", - заявил Парубий.

Он добавил, что в среду депутаты традиционно рассмотрят ратификации международных соглашений.

"На четверг я планирую предложить два блока. Первый блок - вопросы топливно-энергетического комплекса. Это блок из пяти вопросов, которые согласованы и имеют поддержку по фракциям. А затем - блок аграрной политики. Я подчеркиваю, предлагается, чтобы мы в блоке аграрной политики поставили сначала все вопросы, касающиеся моратория на землю", - сказал Парубий.

Спикер подчеркнул, что эта пленарная неделя является последней в 2018 году, поэтому все аграрные вопросы должны быть рассмотрены на этой неделе.

"Вопросов много: и те, что уже были зарегистрированы и уже прошли комитет, и те вопросы, которые были внесены. Но справедливости ради мы должны рассмотреть все вопросы, касающиеся этой сферы. Мы должны принять по ним решения", - добавил он.

Напомним, Парубий анонсировал, что народные депутаты смогут рассмотреть блок вопросов о продлении моратория на продажу земель в четверг, 20 декабря.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря в Раду внесли пять законопроектов о продолжении моратория на продажу земли. Отметим, одним из законопроектов №9355-3 предлагается продлить мораторий до проведения и установления результатов Всеукраинского референдума по купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения.