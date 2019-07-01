Рада рассмотрит кадровые вопросы в ближайшее время, - Парубий

Верховная рада Украины в ближайшее время сможет рассмотреть кадровые вопросы. Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера Рады, вопрос может быть рассмотрен на внеочередном заседании ВР на этой неделе.

"Президент не назначает министра иностранных дел, президент рекомендует Верховной раде и предлагает рассмотреть представление. Очевидно, что у нас есть два пути. Один путь - это внеочередное заседание, которое мы можем провести в любой день даже на этой неделе", - заявил Парубий.

Спикер отметил, что кадровые вопросы будут рассмотрены после рекомендаций профильных комитетов.

"Второй путь - это после принятия избирательного кодекса. Но я вам обещаю, что в ближайший период будет предложено рассмотреть кадровые предложения. Конечно, только после решения комитетов. Я надеюсь, что сотрудничество (президента с парламентом, - ред.) будет происходить путем консультаций и согласований, а не путем шантажа и пренебрежения", - добавил он.

Напомним, в июне Парубий заявлял, что может созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения кадровых вопросов.

Как писало РБК-Украина, комитет Верховной рады Украины по иностранным делам в ходе заседания 1 июля планировал рассмотреть вопрос отставки министра иностранных дел Павла Климкина.

Добавим, 6 июня Верховная рада Украины не поддержала отставку Климкина. На голосование поставили два проекта постановлений об увольнении главы МИД, однако за них голосовали менее 150 парламентариев при 226 минимально необходимых.