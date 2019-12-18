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Рада расширила возможности самопредставительств органов госвласти

Новости » Политика     18.12.2019 - 13:13
Рада расширила возможности самопредставительств органов госвласти
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы расширили перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов госвласти

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2261 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о расширении возможностей самопредставительства органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде". За документ проголосовали 307 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В законе прописано, что юридическое лицо независимо от порядка его создания, субъект властных полномочий, который не является юрлицом, участвующим в деле через своего руководителя, члена исполнительного органа, иное лицо, уполномоченное действовать от ее (его) имени в соответствии с законом, уставом, положением, трудовым договором (контрактом) (самопредставительство юридического лица, субъекта властных полномочий), или через представителя.

"Государство, Автономная республика Крым, территориальная община участвуют в деле через соответствующий орган государственной власти, орган власти АР Крым, орган местного самоуправления в соответствии с его компетенцией, от имени которого действует руководитель, другое уполномоченное лицо в соответствии с законом, уставом, положением, трудовым договором (контрактом) (самопредставительство органа государственной власти, органа власти АР Крым, органа местного самоуправления), либо через представителя", - сказано в тексте закона.

Напомним, ранее парламент окончательно отменил депутатскую неприкосновенность. Уголовное дело против нардепа сможет открывать исключительно генпрокурор.

Также сообщалось, что Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс в рамках таможенной реформы. В проекте определены особенности оплаты труда госслужащим ГНСУ и Гостаможслужбы.

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