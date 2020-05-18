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Рада в пятницу заслушает Степанова по борьбе с коронавирусом

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 11:59
Рада в пятницу заслушает Степанова по борьбе с коронавирусом
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заслушать Степанова предложил Разумков

В ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде заслушают министра здравоохранения Максима Степанова. Он предоставит информацию по текущей ситуации по борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

"Ни одна фракция не предложила темы для часа вопросов к правительству. Я предлагаю заслушать министра здравоохранения относительно текущей ситуации в борьбе с коронавирусом", - отметил спикер ВР.

Напомним, по состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировали 18 616 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 325 человек и 21 - умер. Вместе с тем, за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 160 украинцев.

Как писало РБК-Украина ранее, начало спада пандемии коронавируса в Украине может состояться в третьей декаде мая 2020 года.

Также в Минздраве заявили, что руководители медучреждений сообщают только о половине случаев COVID-19 среди медиков. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медиков сообщили только о каждом втором.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Верховная РадаМаксим СтепановДмитрий РазумковКоронавирус
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