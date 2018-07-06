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Рада может проголосовать за ЦИК на следующей неделе, - Парубий

НовостиПолитика    06.07.2018 - 16:14
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Председатель парламента заявил, что ВР продолжит планомерную работу

Вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) может быть решен на следующей неделе. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий сказал, что надежды на решение данного вопроса уже на следующей неделе есть.

"Сегодня мы провели совместное совещание, я встречался с главой фракции "Блока Петра Порошенко", могу утверждать, что планомерная работа ВР будет и в дальнейшем продолжаться. И, конечно, могу сказать вам, что есть еще надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе", - заявил Парубий.

Напомним, как писало РБК-Украина, "Блок Петра Порошенко" хотел провести в состав Центральной избирательной комиссии 7-8 своих людей.

Как ранее сообщил председатель фракции БПП Артур Герасимов, фракция БПП, которая покинула Верховную раду во время заседания парламента 5 июля 2018, вернется в зал заседаний в случае рассмотрения вопроса о Центральную избирательную комиссию и поправки о апелляционную норму Высшего антикоррупционного суда.

БПП хотел провести в состав ЦИК 7-8 своих человек, - источник Фракция БПП вернется в зал в случае рассмотрения вопроса о ЦИК и поправки к ВАКС
Теги публикации: Центральная избирательная комиссия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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