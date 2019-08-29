Рада продлила работу до исчерпания повестки дня

Рада продолжила работу до исчерпания повестки дня. Это решение приняли депутаты на заседании Верховной рады, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"За" проголосовали 359 нардепов. Кроме этого, депутаты утвердили повестку дня на это заседание, которая включает 27 вопросов.

В повестку дня входят следующие вопросы:

формирование Временного президиума первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва;

повестка дня первой сессии ВР 9 созыва на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Рады;

объявление премьер-министром о сложении полномочий Кабинета министров перед новоизбранной Радой;

формирование и регистрация депутатских фракций (депутатских групп);

доклад председателя Рады 8 созыва о состоянии законодательной работы в парламенте;

коалицию депутатских фракций в Раде 9 созыва (депутатскую фракцию в Раде 9 созыва, которая имеет права коалиции депутатских фракций);

избрание счетной комиссии Рады 9 созыва;

избрание председателя Рады;

избрание первого заместителя и заместителя председателя Рады;

заслушивание внеочередного послания президента о внутреннем и внешнем положении Украины.

назначение премьер-министра.

доклад подготовительной депутатской группы.

назначение министра обороны.

назначение министра иностранных дел .

формирование состава Кабинета министров.

прекращение полномочий народных депутатов, назначенных в состав Кабинета министров.

увольнение с должностей членов Кабинета министров.

перечень, количественный состав и предметы ведения комитетов Верховной рады 9 созыва.

избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов Верховной рады 9 созыва.

проект закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" (реестр. № 7203).

увольнение с должности председателя Службы безопасности Украины.

назначение на должность председателя Службы безопасности Украины.

предоставление согласия на увольнение с должности президентом Украины генерального прокурора Украины.

предоставление согласия на назначение на должность президентом Украины генерального прокурора.

согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп) в Раде 9 созыва.

календарный план работы второй сессии Рады 9 созыва.

освещение работы Верховной рады 9 созыва.

Напомним, появился список парламентских комитетов и его участников, который должен быть утвержден на заседании Верховной рады 9 созыва.

Во время первого заседания Верховной рады планируют внести до 80 важных законопроектов. При этом отмечается, что депутаты не будут рассматривать законопроекты, их будут лишь вносить.