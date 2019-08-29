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Рада продлила работу до исчерпания повестки дня

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Это решение приняли депутаты на заседании Верховной рады

Рада продолжила работу до исчерпания повестки дня. Это решение приняли депутаты на заседании Верховной рады, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"За" проголосовали 359 нардепов. Кроме этого, депутаты утвердили повестку дня на это заседание, которая включает 27 вопросов.

В повестку дня входят следующие вопросы:

  • формирование Временного президиума первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва;
  • повестка дня первой сессии ВР 9 созыва на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Рады;
  • объявление премьер-министром о сложении полномочий Кабинета министров перед новоизбранной Радой;
  • формирование и регистрация депутатских фракций (депутатских групп);
  • доклад председателя Рады 8 созыва о состоянии законодательной работы в парламенте;
  • коалицию депутатских фракций в Раде 9 созыва (депутатскую фракцию в Раде 9 созыва, которая имеет права коалиции депутатских фракций);
  • избрание счетной комиссии Рады 9 созыва;
  • избрание председателя Рады;
  • избрание первого заместителя и заместителя председателя Рады;
  • заслушивание внеочередного послания президента о внутреннем и внешнем положении Украины.
  • назначение премьер-министра.
  • доклад подготовительной депутатской группы.
  • назначение министра обороны.
  • назначение министра иностранных дел .
  • формирование состава Кабинета министров.
  • прекращение полномочий народных депутатов, назначенных в состав Кабинета министров.
  • увольнение с должностей членов Кабинета министров.
  • перечень, количественный состав и предметы ведения комитетов Верховной рады 9 созыва.
  • избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов Верховной рады 9 созыва.
  • проект закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" (реестр. № 7203).
  • увольнение с должности председателя Службы безопасности Украины.
  • назначение на должность председателя Службы безопасности Украины.
  • предоставление согласия на увольнение с должности президентом Украины генерального прокурора Украины.
  • предоставление согласия на назначение на должность президентом Украины генерального прокурора.
  • согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп) в Раде 9 созыва.
  • календарный план работы второй сессии Рады 9 созыва.
  • освещение работы Верховной рады 9 созыва.

Напомним, появился список парламентских комитетов и его участников, который должен быть утвержден на заседании Верховной рады 9 созыва.

Во время первого заседания Верховной рады планируют внести до 80 важных законопроектов. При этом отмечается, что депутаты не будут рассматривать законопроекты, их будут лишь вносить.

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