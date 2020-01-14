Рада продлила заседание до исчерпания повестки дня

Народные депутаты во вторник, 14 января, продолжили работу Верховной рады Украины до исчерпания повестки дня. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержали 229 парламентариев.

В частности, после выступлений парламентариев с трибуны глава Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в его кабинете будут проводиться консультации с главами фракций. В связи с этим он объявил перерыв в пленарном заседании до 11:05.

Однако к работе нардепы вернулись лишь в 12:31.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в парламенте инициируют внеочередное заседание Верховной рады для рассмотрения законопроекта о децентрализации. По его словам, во фракции ожидают, что Конституционный суд предоставит заключение по законопроекту до начала следующей сессии парламента.

Также РБК-Украина писало, что Рада рассмотрит создание единого органа интеллектуальной собственности на этой неделе. В частности, нардепы должны рассмотреть создание единого органа интеллектуальной собственности в Украине.

Также сообщалось, что Рада не будет рассматривать закон о рынке земли на этой неделе. Проект закона отсутствует в повестке пленарной недели 14-17 января.