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Рада продлила заседание до исчерпания повестки дня

Новости » Политика     19.12.2019 - 13:37
Рада продлила заседание до исчерпания повестки дня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом нардепы предварительно сократили повестку дня

Народные депутаты в четверг, 19 декабря, продолжили работу Верховной рады Украины до исчерпания повестки дня. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, перед этим нардепы сократили повестку дня на сегодня. Такое решение поддержали 236 парламентариев. Из повестки убрали рассмотрение 32 проектов законов и постановлений.

Депутаты определили последним вопросом в повестке дня проект постановления №2468 "О проведении парламентских слушаний на тему: "Проблемы выполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека" (25 марта 2020 года)".

Отметим, за продолжение работы парламента до исчерпания этой сокращенной повестки дня со второго раза проголосовали 229 нардепов (сначала 225).

Напомним, ранее сообщалось, что работа Верховной рады была задержана на 2 часа. Народные избранники вернулись к работе около 11:55. Работа украинского парламента была задержана, потому что руководство Рады пыталось убедить оппозицию не блокировать работу. В это время велись консультации между спикером Дмитрием Разумковым и руководством фракций.

Также РБК-Украина писало, что вчера, 18 декабря, во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между народными депутатами. Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, нардеп от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко, а также нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец устроили драку при рассмотрении законопроекта о рынке земли.

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