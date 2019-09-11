ru
ua

Рада продлила работу до исчерпания повестки дня

Новости » Политика   

За продление проголосовал 251 нардеп

Верховная рада Украины в среду, 11 сентября, продолжила работу до истечения повестки дня. Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

За такое решение проголосовал 251 депутат.

"Я надеюсь, что мы закончим до 18 часов", - отметил Разумков

Так, глава ВР предложил продолжить работу парламента, поскольку нардепы вернулись с перерыва не в 12:30, как было договорено, а в 12:50.

Напомним, Верховная рада Украины планирует внедрить механизм гражданской конфискации коррупционных активов: ВР приняла законопроект президента №1031 за основу в первом чтении.

Кроме этого, Рада приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом как неотложный.

Как сообщалось, Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос досрочного роспуска Центральной избирательной комиссии уже 12 сентября.

Курс доллара снизился на межбанке Россия выплатила долг Совету Европы
Читать все новости