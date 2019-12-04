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Рада не призывала Зеленского просить ПДЧ в НАТО, - нардеп

Новости » Политика     04.12.2019 - 08:25
Рада не призывала Зеленского просить ПДЧ в НАТО, - нардеп
Фото: Егор Чернев (facebook.com/cherneve)

В опубликованном на сайте Рады заявлении ошибка

Из-за технической ошибки на сайте Верховной рады было опубликовано неправильное заявление о курсе Украины в НАТО, в оригинальном обращении нет призыва к президенту просить план действий по членству в Альянсе. Об этом написал председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в Facebook.

По словам Чернева, из-за технического сбоя на сайте парламента был опубликован старый текст заявления. В свою очередь нардеп опубликовал правильную версию, в которой уже нет призыва к президенту Владимиру Зеленскому просить ПДЧ в НАТО.

Так, в заявлении Рада призывает стран-участниц НАТО обратиться к министрам иностранных дел с предложением ускорить предоставление Украине ПДЧ в Альянсе.

"Призывает парламенты стран-членов НАТО, на выполнение п. 23 декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, обратиться к министрам иностранных дел своих стран с предложением ускорить предоставление Украине ПДЧ", - говорится в заявлении.

Также в заявлении призывают ПА НАТО рассмотреть вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО на майской сессии в 2020 году.

"Призывает Парламентскую ассамблею НАТО в ходе очередной весенней сессии 22-25 мая 2020 года в Киеве рассмотреть на пленарной сессии вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО о предоставлении Украине ПДЧ", - подчеркнули в заявлении.

Напомним, 3 декабря парламент поддержал за основу и в целом проект постановления №2327 "О заявлении Верховной рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора". Докумен поддержали 284 нардепа.

Накануне, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не должна подавать новую заявку на ПДЧ в НАТО

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