Рада приняла отчет ВСК по убийству Гандзюк

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №10397 "Об отчете Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования сведений о нападении на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов". Об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ после нескольких неудачных попыток поддержали 227 нардепов.

"227 - отчет принят", - заявил Парубий.

"Прекратить полномочия Временной следственной комиссии. Публиковать отчет Временной следственной комиссии в газете "Голос Украины", - говорится в тексте постановления.

Так, глава ВСК Борислав Береза заявил, что работа правоохранительных органов по расследованию нападений на активистов является неудовлетворительной.

"ВСК выявлены факты неоднократного закрытия уголовных производств по фактам нападений на общественных активистов. Это имеет системный характер. Комиссия обращает внимание на необходимость активизации усилий правоохранительных органов для полного расследования", - заявил Береза.

Как писало РБК-Украина, ВСК по контролю над расследованием нападения на Екатерину Гандзюк и других активистов подала свой отчет в Верховную раду. ВСК пришла к выводу, что необходимо продолжать контроль за досудебными расследованиями убийств Екатерины Гандзюк и бердянского активиста Виталия Олешко, а также нападений на общественных активистов.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков не пришли на заседание ВСК ВР для проведения расследования сведений о нападениях на Екатерину Гандзюк.