Рада принимает лишь каждый пятый законопроект правительства Гончарука, - КИУ

Комитет избирателей Украины проанализировал успешность законодательных инициатив правительства Алексея Гончарука в Верховной раде и сделал вывод, что парламент фактически проваливает поддержки правительственных законопроектов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КИУ в Facebook.

КИУ отмечает, что за полгода работы Кабинетом министров были внесены в ВР 128 проектов законов. Из них стали действующими законами только 25 или 20%. При этом из 25 принятых законов 12 - это технические законы о ратификации международных соглашений и протоколов.

Нардепы приняли законопроекты правительства относительно использования земель обороны (№0855), о мониторинге выбросов парниковых газов (№0874), по формированию госполитики в сфере труда (№2168), по урегулированию добычи янтаря (№2240). Также был принят закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

"По оценке КИУ показатели поддержки правительственных законопроектов находятся на крайне низком уровне. Рада принимает лишь каждый пятый законопроект правительства. При таких низких показателях поддержки ни одно правительство не может демонстрировать эффективность", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, источники РБК-Украина в "Слуге народа" считают, что премьер-министр Алексей Гончарук подаст заявление об отставке. Вопрос может быть решен после заседания фракции с участием президента.