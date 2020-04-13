ВР предусмотрела средства на помощь семьям медработников, погибших от COVID-19

Верховная рада Украины предусмотрела средства на оказание одноразовой денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, погибших от острой респираторной болезни COVID-19, что связано с выполнением работ по ее ликвидации, передает корреспондент РБК-Украина.

Такая норма предусмотрена законопроектом №3279-д "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год", который приняли парламентарии. За него проголосовали 249 нардепов.

Отметим, проектом предусмотрено создать в составе госбюджета Украины фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, на период действия карантина.

Средства этого фонда направляются на оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли (умерли) от острой респираторной болезни COVID-19, что связано с выполнением работ по ликвидации такой болезни, в порядке и размерах, определенных Кабинетом министров Украины.

Кроме того, деньги из фонда направят и на мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, в частности на закупку товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления указанных мер, включая закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Также средства из фонда пойдут на дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятых на работах по ликвидации острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также доплаты к заработной плате отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения, на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, на сайте Верховной рады Украины опубликован доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, ранее профильный комитет Рады утвердил проект изменений в бюджет Украины на 2020 год и рекомендовал парламенту принять эти изменения в целом.