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Рада планирует работать до исчерпания повестки дня

Новости » Политика     06.02.2020 - 10:26
Рада планирует работать до исчерпания повестки дня
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Рада планирует работать всю ночь

Верховная рада планирует работать до исчерпания повестки дня. Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, парламент будет работать всю ночь, до того момента, пока будут физические силы работать.

"Хотим проголосовать за рассмотрение до исчерпания повестки дня. То есть фактически сколько мы сможем выдержать, столько и сможем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду и будем работать всю ночь", - заявил Арахамия.

Напомним, сегодня Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли и повторно рассмотрит законопроект президента о пенсиях. Также нардепы сегодня могут отменить законопроект о полном общем среднем образовании и изменения в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов. Кроме этого планируется рассмотрение законопроекта о гражданстве.

Ранее РБК-Украина писало, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о наличии достаточного количества голосов для принятия законопроекта о рынке земли. По его словам, на данный момент есть 226 голосов за законопроект.

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Новости Украины Верховная РадаДавид Арахамия
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