Рада перенесла пленарные заседания из-за вспышки COVID: новый график

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Отметим, ранее планировалась, что следующая неделя в Раде тоже будет пленарной, но по состоянию на сегодня известно о нескольких десятках случаев COVID среди нардепов и сотрудников Аппарата. Причем ситуация с заболеваемостью только ухудшается.

Новый график Рады

Согласно изменениям, на следующей неделе 31 января пройдет заседание согласительного совета, после чего 1 февраля откроется очередная сессия и пройдет пленарное заседание. Но уже на следующий день нардепы продолжат работу в комитетах, фракциях и группах (с 2 по 4 февраля).

Работа в таком же режиме продлится и на неделе с 7 до 11 февраля. Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а уже 15-18 февраля пройдут пленарные заседания.