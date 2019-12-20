Рада отсрочила создание Единой государственной системы трансплантации

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Создание системы отсрочили до 2021 года

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2457 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку". За законопроект проголосовали 320 народных избранников, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом определяется, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года, положения этого проекта по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются. При этом организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Закон также устанавливает, что Государственная информационная система сопровождения трансплантации состоит из ЕГИСТ и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Кроме того, с целью повышения защиты деятельности в сфере трансплантации предлагается детализация состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 143 Уголовного кодекса Украины, и Кодекса об административных правонарушениях новой статьей 452 о нарушении установленного порядка внесения информации в ЕГИСТ.

Законом определяется, что совершеннолетнее дееспособное физическое лицо имеет право распорядиться о передаче после смерти его тела или анатомических материалов научным или учебным заведениям, учреждениям здравоохранения.

Решение о передаче тела или анатомических материалов умершего может быть принято вторым из супругов или одним из близких родственников, если это не противоречит волеизъявлению умершего. Порядок передачи тела или анатомических материалов умершего научным, медицинским или учебным заведениям устанавливается Кабинетом министров.

Напомним, 4 декабря законопроект №2457 об отстрочке создания Единой государственной системы трансплантации был принят за основу. Тогда за законопроект проголосовали 326 народных депутатов.