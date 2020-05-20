Рада может отменить ближайшие заседания из-за нового случая коронавируса среди нардепов

Регламентный комитет Верховной рады будет рекомендовать отменить ближайшие пленарные заседания. Такое решение комитет принял из-за нового случая заражения коронавирусом среди нардепов.

Об этом сообщил в своем Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, собрание регламентного комитета инициировали депутаты президентской фракции.

"Регламентный комитет по инициативе "Слуг народа" принял решение рекомендовать Раде отменить завтрашнее и послезавтрашнее заседания Рады из-за нового случая коронавируса среди депутатов", - заявил Гончаренко.

В комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук заявила, что монобольшинство планирует поддержать решение комитета.

"Речь идет о консолидированном решеним фракций. Проголосуем в зале. "Батькивщина" вся на самоизоляции. И также есть рекомендация, чтобы на самоизоляцию ушел аграрный комитет", - заявила Кравчук.

По ее словам, в четверг и пятницу Рада планирует работать в комитетах.

Напомним, сегодня стало известно, что коронавирусную инфекцию выявили у народного депутата от фракции "Батькивщины" Олега Мейдича, из-за чего все члены фракции отправились на самоизоляцию.

После нового случая коронавируса в парламенте спикер ВР Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам регламента провести срочное заседание.

Также РБК-Украина сообщало, что народные депутаты вчера поддержали изменение графика проведения пленарных заседаний парламента. По словам Разумкова, во вторник-четверг нардепы будут работать с 10 утра до 12 дня, полчаса перерыв, а далее - с 12:30 до 15:00.