Рада одобрила введение реестра педофилов

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы приняли во втором чтении законопроект, который одобрила за основу ВР 8 созыва

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №0887 (№6607 - в ВР 8 созыва) о реестре педофилов, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 325 нардепов.

Так, Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего (реестр) - автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего, в том числе лиц, судимость которых за такие преступления снята или погашена в установленном законом порядке. Его держателем является Министерство юстиции Украины.

Положением о реестре, порядок его формирования и ведения утверждаются Минюстом.

В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, даты рождения, место жительства или пребывания, преступления, за которое он был осужден, вида уголовного наказания, к нему был применен, информацию о фактически отбытого им наказания, а также о нарушении правил административного надзора.

"Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В случае если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего к созданию реестра, информация о таком лице вносится в реестр на основании постановления суда по месту жительства лица или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора ", - говорится в тексте закона.

Определено, что пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре имеют:

сельские, поселковые и городские главы, руководители государственных администраций, других органов государственной власти и местного самоуправления - в отношении лиц, претендующих на занятие должности руководителя (заместителя руководителя) дошкольного учебного заведения, среднего учебного заведения, внешкольного учебного заведения, учреждения здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера малолетним лицам, и принадлежат к сфере их управлиння;

руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного или социального характера таким лицам, в связи с решением вопрос о принятии человека на работу;

любое физическое лицо по информации о себе;

любое физическое лицо по информации о другом лица, при наличии заверенной в соответствии с требованиями ЗУ "О нотариате" согласия лица, в отношении которого такая информация запрашивается.

Подчеркнем, в редакции закона к первому чтению также предусматривалось введение химической кастрации педофилов, однако с их согласия. Ко второму чтению эту норму убрали из документа.

Напомним, 3 октября Верховная рада отклонила ранее ветированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады, - ред.) об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.

4 сентября Зеленский ветировал законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады, - ред.) об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.

Как сообщало РБК-Украина ранее, 11 июля парламентарии одобрили за основу и в целом законопроект №6449 об ответственности за педофилию. Парламентарии также приняли за основу в первом чтении похожий по содержанию законопроект №6607 о реестре и химической кастрации педофилов. Однако там предусматривается предусмотреть согласие осужденного на химкастрацию.