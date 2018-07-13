Рада изменит состав ЦИК в сентябре, - Парубий

Украина не может войти в избирательный период со старым составом ЦИК

Верховная рада должна проголосовать за обновление состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в сентябре. Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера, вопрос ЦИК должно быть одним из первых для рассмотрения следующей сессии.

"Я убежден, что одним из первых вопросов следующей сессии должно быть обновление состава Центральной избирательной комиссии. Обновление ЦИК должно быть принято как можно быстрее. В сентябре - это тот месяц, когда мы сможем обновить Центральную избирательную комиссию", - сообщил Парубий, отвечая на вопрос о крайнем сроке изменения состава ЦИК.

Он также добавил, что в избирательный период Украина не может войти со старым составом ЦИК.

Напомним, в четверг фракция БПП заявила, что считает неголосование по вопросу обновления ЦИК в четверг манипуляцией. "Это очередная манипуляция. Во вторник мы начали заседание с того, что взяли перерыв и говорили с руководством Верховной рады. Руководство Верховной рады убедило, что в повестке дня сегодня стоит рассмотрение изменения состава ЦИК", - рассказал замглавы фракции Сергей Березенко.

Председатель фракции БПП Артур Герасимов сообщил, что БПП отозвала одну свою кандидатуру в состав новой ЦИК.