Рада на этой неделе заслушает Степанова по ситуации с коронавирусом

Верховная рада на этой неделе заслушает министра здравоохранения Максима Степанова по ситуации с коронавируса. Заслушивание состоится в ходе часа вопросов к правительству в пятницу, 4 декабря.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета.

"Я услышал по часу вопросов к правительству единую позицию - по министру Максиму Степанову. Я думаю, другие тоже не будут возражать. На час вопросов к правительству приглашаем министра здравоохранения", - отметил глава Рады.

Разумков добавил, что Степанов уже вернулся к исполнению своих обязанностей.

До этого замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что СН инициирует заслушивание Степанова по ситуации с COVID-19.

"Каким бы ни был локдаун, он должен, в первую очередь, быть направленным на снижение темпов заражения украинцев... Поэтому приглашаем господина Степанова", - сказал парламентарий.

Напомним, Разумков заявил, что не исключает введение локдауна в Украине. По его словам, парламент также готовится к возможному усилению карантина.

Как писало РБК-Украина, ранее глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна" в Украине, который позволит не вводить те же жесткие ограничения, что и весной, по всей стране.

Так, 26 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине точно не будет локдауна с этой недели. Перечень ограничений при жестком карантине еще разрабатывается.