Рада должна рассмотреть избирательный кодекс в сентябре - октябре, - Парубий

Спикер надеется на положительное решение по избирательному кодексу

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада должна рассмотреть избирательный кодекс в сентябре - начале октября. Об этом председатель ВР сообщил во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Избирательный кодекс должен быть рассмотрен в сентябре, максимум в начале октября. Я очень надеюсь, что удастся выйти на 226 голосов и больше. Рабочая группа завершит работу над поправками, и мы зайдем в сентябре. Надеюсь, что мы выйдем на положительное решение", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее глава парламента заявил, что рабочая группа комитета парламента обработала более половины поправок к проекту нового избирательного кодекса. Всего было подано 4500 поправок.

По словам Парубия, для защиты права украинцев на избрание таких лидеров, которых они считают нужными своей стране, необходимо "укрепление кибербезопасности, невозможность влияния на выборы и нейтрализация деструктивных политических действий, которые Россия может организовывать на территории Украины".

Ранее спикер допускал, что народные депутаты могут принять избирательный кодекс до середины октября 2018 года.