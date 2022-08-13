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Рабство, а не мобилизация. В разведке раскрыли детали призыва в ОРДЛО

Фото: в разведке раскрыли детали призыва в ОРДЛО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия продолжает призывать мужчин из ОРДЛО для использования в наиболее горячих точках. Их не мобилизируют, а отправляют в рабство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова.

По словам Юсова, в ОРДЛО продолжают проводить принудительную мобилизацию. Так, например, в Луганске представители оккупационной администрации сообщили местным предприятиям о необходимости мобилизовать еще 8 тысяч мужчин в возрасте до 60 лет. Это нужно для того, чтобы пополнить потери в так называемом 2 армейском корпусе, который россияне используют в качестве пушечного мяса для разведки боем. Мужчин в ОРДЛО от призыва не спасает и паспорт РФ.

"Это принудительная мобилизация в самой плохой и отвратительной своей форме. Люди пытаются оказать тихое сопротивление. Предприятия буквально хоронят квалифицированных сотрудников, без которых они не могут работать. Матери хоронят своих детей и мужчин, понимая, что их ждет верная смерть в этой путинской войне против Украины. Тем не менее, карательная путинская оккупационная машина работает, и людей забирают, даже останавливая на перекрестках и вытаскивая из собственных авто", - рассказал Юсов.

Также он добавил, что показатели мобилизации в России и Крыму являются неудовлетворительными для Кремля, поэтому единственным местом быстрого пополнения живой силы остается ОРДЛО.

"Никаких гражданских прав и свобод там нет, никакие законы там не действуют. Поэтому самая брутальная мобилизационная кампания происходит именно там. Это даже не мобилизация, это просто рабство. Людей отправляют в прямом смысле на убой. Это - геноцид", - подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, ранее Генштаб докладывал, что Россия планирует "призвать" 8 тысяч мужчин в ОРЛО.

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