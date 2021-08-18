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Работник таможни устроил смертельное ДТП в Черновицкой области и скрылся с места аварии

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Среда 18 августа 2021 10:12
Работник таможни устроил смертельное ДТП в Черновицкой области и скрылся с места аварии Фото: в Черновицкой области произошло смертельное ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Черновицкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), виновник которого скрылся с места происшествия. Им оказался 28-летний работник Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гостаможслужбы.

Так, 16 августа, около 5:40, на трассе Житомир-Черновцы в селе Припрутье произошла авария, в результате которой погибли два человека.

"Виновник ДТП - работник Буковинской таможни Гостаможслужбы... С целью определения степени вины, характера и тяжести совершенного дисциплинарного проступка в отношении указанного лица возбуждено дисциплинарное производство с отстранением от исполнения должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

В то же время, в полиции ранее заявляли, что водитель автомобиля Opel Insignia допустил столкновение с автомобилем Audi. Оставив транспортное средство на месте аварии, водитель скрылся.

Впоследствии полиция установила личность водителя-беглеца. По предварительной информации, за рулем автомобиля Opel Insignia находился 28-летний житель города Новоселица – Вадим Валерьевич Недуг.

Фото: работник таможни вызвал ДТП в Черкасской области (cv.npu.gov.ua)

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ДТП Черновицкая область
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