Сотрудник Госпогранслужбы сбил ребенка

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ребенок получил тяжкие телесные повреждения

Сотрудник медицинского центра Государственной пограничной службы совершил наезд на ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственного бюро расследований.

Сообщается, что военнослужащий, находясь за рулем автомобиля Nissan Qashqai, совершил наезд на малолетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения.

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении старшему ординатору Главного военно-медицинского клинического центра Государственной пограничной службы Украины в нарушении правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области начальник одного из отделов Национальной гвардии Украины сбил двух детей.

Как сообщало РБК-Украина, в селе Новые Петровцы под Киевом водитель сбил 11-летнего ребенка и пытался скрыться с места аварии.