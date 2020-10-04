ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В работе Telegram произошел сбой

Воскресенье 04 октября 2020 01:25
В работе Telegram произошел сбой
Фото: Telegram (flickr.com/Desiree Catani)
Автор: Артур Родивилов

Пользователи Telegram из ряда стран, включая Украины, сообщают о сбое в работе мессенджера. Перебои начались около 23.43 по киевскому времени.

Об этом сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (91%) и проблемы с отправкой сообщений (8%).

В работе Telegram произошел сбой

Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году.

Напомним, 25 сентября в работе Telegram произошел масштабный сбой. Проблемы со входом наблюдались, в том числе, у пользователей из Украины.

Также РБК-Украина писало, что в начале сентября произошел сбой в работе Google. Около 70% пользователей Google жаловались на проблемы со входом в учетную запись.

Кроме этого в конце августа фиксировали сбой в работе микроблогов Twitter. Больше всего о неполадках сообщали в США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии и России.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Телеком & IT сбойTelegram
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь