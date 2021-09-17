Работала на срыв вакцинации в Украине: СБУ разоблачила ботоферму

Администратором ботофермы была жительница Днепра, которую кураторы из РФ обеспечили необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. За период работы женщина создала более 5 тысяч фейковых аккаунтов.

Злоумышленница арендовала квартиру, в который разместила программно-аппаратный комплекс.

"С его помощью администрировала более 5 тысяч учетных записей в сети Facebook, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные". - говорится в сообщении.

Также женщина получала от кураторов информационные "вбросы", которые нужно было "разгонять" через соцсети. Оплату за выполненные задания она получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

В рамках уголовного производства правоохранители проводят досудебное расследование.