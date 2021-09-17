UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Работала на срыв вакцинации в Украине: СБУ разоблачила ботоферму

Автор: Тиберий Юрик

В Днепре сотрудники СБУ ликвидировали ботоферму, которая распространяла информацию, которая дискредитировала украинскую власть. Также ее задачей было сорвать национальную программу вакцинации от COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Администратором ботофермы была жительница Днепра, которую кураторы из РФ обеспечили необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. За период работы женщина создала более 5 тысяч фейковых аккаунтов.

Злоумышленница арендовала квартиру, в который разместила программно-аппаратный комплекс.

"С его помощью администрировала более 5 тысяч учетных записей в сети Facebook, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные". - говорится в сообщении.

Также женщина получала от кураторов информационные "вбросы", которые нужно было "разгонять" через соцсети. Оплату за выполненные задания она получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

В рамках уголовного производства правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, что в Харьковской области СБУ разоблачила масштабную ботоферму, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныДнепр