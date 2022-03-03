Работаем под пулями и "Градами". Украинские энергетики обратились к российским

"Мы работаем под пулями, "Градами", "Смерчами", "Буратинами", "Искандерами" и прочими орудиями смерти, которые уже по звуку подлёта и взрыва научились определять наши дети. Ежечасно мы выезжаем в поля и подымаем опоры, гасим загоревшиеся трансформаторы и заново запитываем города и поселки. И все это под гул канонад, свист реактивной артиллерии и грохот авиаударов", - говорится в общении украинских энергетиков.

"Мы умираем на своих постах, в своих цехах, в своих домах. Каждый день. Не только за себя, но и за вас. Потому что этот чудовищный мрак, он для нас оказался общим", - отметают энергетики.

Украинские энергетики призвали энергетиков из России пока еще не поздно остановить российскую власть, которая развязала преступную войну против Украины.

"Мы стойки духом и верой, что победим. Мы знаем, что этот ужас войны принесли в наш дом не столько ваши сыновья, ваши братья, сколько ваша обезумевшая власть. Готовая убивать тысячами, бить нас ракетами, а вас дубинками, бросать в тюрьму за слово, не выходя из своих дворцов. Глядя на вас и нас с палуб своих яхт. Мы уверены, что вы способны остановить вашу власть, которая развязала эту преступную войну", - говорится в тексте обращения.

"Наша победа даст вам шанс обрести свободу и вернуться в цивилизованный мир", - подчеркнули украинские энергетики.