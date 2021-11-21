"Работаем на грани возможностей": в Грузии заявили о напряженной ситуации с COVID

По его словам, если количество инфицирований будет продолжать расти, стране понадобится мобилизация дополнительных коек.

"Эпидситуация в стране остается напряженной. К сожалению, у нас по четыре тысячи новых случаев в день, и есть вероятность роста этого показателя. Сегодня система здравоохранения работает на пределе возможностей", - заявил он.

Как известно, в Грузии с сентября началась пятая волна коронавируса. Так, в среднем за сутки в стране регистрируется 4-5 тысяч новых случаев и 70-80 смертей.