UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Работаем на грани возможностей": в Грузии заявили о напряженной ситуации с COVID

Автор: Мария Кучерявец

В Грузии стремительно ежедневно растет количество новых случаев коронавируса. Из-за напряженной ситуации с COVID-19, система здравоохранения "работает на грани возможностей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя грузинского национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, которого цитирует Sputnik.Грузия.

По его словам, если количество инфицирований будет продолжать расти, стране понадобится мобилизация дополнительных коек.

"Эпидситуация в стране остается напряженной. К сожалению, у нас по четыре тысячи новых случаев в день, и есть вероятность роста этого показателя. Сегодня система здравоохранения работает на пределе возможностей", - заявил он.

Как известно, в Грузии с сентября началась пятая волна коронавируса. Так, в среднем за сутки в стране регистрируется 4-5 тысяч новых случаев и 70-80 смертей.

Добавим, что в Грузии граждане старше 60 лет, которые привились первой дозой вакцины от коронавируса, получат доплату к пенсии - около 63 долларов на счет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияКоронавирус