Рабинович: Зеленскому нужно выбрать – он с народом или со старыми чиновниками

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович заявил, что Зеленский не назвал свои планы развития страны

Избранному президенту Владимиру Зеленскому нужно выбрать – он с народом или со старыми чиновниками. Об этом рассказал народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в очередном выпуске авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"Мы дали Зеленскому шанс. Теперь, если он им воспользуется, то будем ему аплодировать. Если нет, то мы спокойно проголосуем на парламентских выборах за другую политическую силу", - считает парламентарий.

По его словам, на данный момент избранный президент не назвал свои планы развития страны.

"Сейчас Зеленскому нужно понять самое главное – на чем он будет строить страну. Я пока слышу лишь заявления не от него, а от его команды, какие-то разрозненные вещи, которые у меня не складываются в единую картину", - отметил народный депутат.

Политик считает, что одна из первых задач Владимира Зеленского – сократить и почистить госаппарат.

"Ему нужно почистить госаппарат, который разросся за последние пять лет. Приведу пример: не может быть главой политической организации "ОУН" первый заместитель главы Гостелерадио Богдан Червак. Он – госслужащий. Вот, что он заявил: "Победа Зеленского – это как поражение украинской республики в 1921 году. И тогда появилась ОУН, которая начала национал-освободительную войну, чтобы сплотиться, давайте и теперь противостоять Зеленскому”. Дорогой патриот, а чего же ты это говоришь на госслужбе? Уйди с этой службы и начинай противостоять", – подчеркнул глава партии "Оппозиционная платформа – За життя".

Парламентарий советует новому президенту пристально выбирать своих политических "попутчиков".

"У Зеленского сейчас будет очень много попутчиков. Уже Гройсман заявил, что он с ним будет работать, Супрун тоже, Климкин на днях заявил, что будет с новым президентом сотрудничать. Супрун, если вы помните, собиралась уехать в США, как только победит Зеленский. Я так ждал этого светлого дня, а теперь она заявила, что хочет с ним поговорить. Когда Зеленский выберет, с кем он, с народом или с Супрун и Климкиным, вот тогда мы определимся, как относиться к Зеленскому", – подытожил Вадим Рабинович.