Рабинович: Зеленскому нужно определиться, в какой он "лодке"

Победителю на выборах президента Владимиру Зеленскому нужно определиться, сидит ли он в той же "лодке", что и его предшественник, и рассказывает нам об угрозах, либо же создает коалицию национального единства. Такое мнение высказал народный депутат, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Рабинович считает, что Зеленскому не нужно пытаться проводить свои законы через Верховную раду – у него это не получится.

"Новоизбранный президент Владимир Зеленский пока ничего не может. Ему не нужно даже пытаться проводить свои законы через парламент, поскольку для этого нужно большинство в Верховной раде. Пока же у Зеленского есть только один преданный ему человек, который создал группу "За Зе". Поэтому новому президенту необходимо принять для себя решение – либо он сидит в той же лодке, что и Порошенко, и рассказывает нам об угрозе со стороны России, миротворцах и так далее. Либо же он создает коалицию национального единства, привлекая к работе все политические силы, даже несмотря на все те глупости, которые творили предшественники. Есть еще один вариант – пойти на союз с какой-нибудь одной крупной политической силой, например, Яценюка или Порошенко. Но это он вряд ли сделает", – пояснил парламентарий.

При этом глава "Оппозиционной платформы – За життя" усомнился в легитимности нынешнего парламента.

"Верховная рада, глава которой не может предъявить список из 226 человек, составляющих "полноценную коалицию", является незаконной. И принятые ею законы – незаконны! Если Андрей Парубий протащит через зал "мовний закон", который является предвыборной технологией, то это будет преступлением. Он не нужен и абсолютно противоречит выбору народа, который был сделан 21 апреля. Не должна Рада говорить "нет" курсу народа, который он выбрал. Депутаты – слуги народа, а народ – хозяин. Но слуги это забыли и все поменяли местами. Нужно вернуть депутатов на место!", – призвал народный депутат.

Парламентарий также отметил, что украинцам не стоит забывать, что они живут в парламентско-президентской республике.

"Да, Зеленский, безусловно, молодец, что победил чудовище, но в нашей стране больше полномочий у парламента, а не у президента. Я говорил о том, что на этих выборах мы голосовали сердцем", – подытожил Рабинович.