Рабинович: Зеленский так и не выполнил предвыборных обещаний

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович раскритиковал отсутствие действий со стороны Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил предвыборных обещаний. Такое мнение высказал народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, передает РБК-Украина.

Политик признался, что на президентских выборах голосовал за Зеленского, но сейчас решил "отозвать" свой голос.

"Я отзываю свой голос, отданный за господина Зеленского, потому что голосовал за мир, нормальные тарифы. Он говорит, что не занимается экономикой, но в то же время распределяет средства, выделенные на проведение военного парада на День независимости. Деньги заложены в бюджет Украины, и президент не имеет права давать указания, куда их направить. Господин Зеленский, вы не читали Конституцию!", - сказал Рабинович.

По мнению Рабиновича, Зеленский не выполняет обещаний, которые давал перед президентскими выборами, а единственный экономический пункт в программе партии "Слуга народа", – продажа земли.

"Мира нет, о снижении тарифов "пошутили", а землю продадут! Давайте не дадим Зеленскому, который думает, что у людей под подушкой спрятаны миллиарды, вытянуть у нас последнее", – призвал народный депутат.

Политик призвал украинцев на выборах дать оценку поведению президента, "который ведет себя так же, как и предыдущая власть".

"Надеюсь, что 21 июля мы проголосуем за настоящее снижение тарифов, мир, достойную жизнь. Надеюсь, что украинцы сделают выбор в пользу свободы слова, и тогда Украина станет действительно великой. Только голос за мир и снижение тарифов спасет страну", – резюмировал Рабинович.