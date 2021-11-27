Рабинович заявил, что власть искусственно создала в стране миграционный кризис 

Политик заметил, что лично он не знает ни одного мигранта, ни одного беженца, который готов добровольно приехать именно в Украину.

"Ну не видел я таких, поэтому считаю, что их планируют к нам просто-напросто завозить. Мигранты же понимают, что лучше сбежать хоть куда-нибудь лишь бы не жить в Украине", - заявил Рабинович.

Он также обратил внимание, что миграционный кризис происходит не на украинской границе, поэтому заявления украинских властей дают повод думать об очередной афере, которую они придумали.

"Все стычки происходят на границе Польши и Беларуси, и то ни в Беларусь, ни в Польшу люди не собираются - они в Германию хотят!.. Поэтому есть повод думать, что украинская власть задумала очередную аферу, и заключается она в том, чтобы под предлогом усиления наших границ "освоить" сотни миллионов, а как именно они собираются их тратить - неизвестно", - добавил он.