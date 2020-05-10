Рабинович: власть "заразилась" декоммунизацией Вятровича, но мы это исправим

Власть неправильно занимается декоммунизацией и такое управление страной ведет к краху. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина", передает РБК-Украина.

"Который год подряд власть то и дело, что занимается декоммунизацией. Видимо, нечем больше заниматься: мир в стране, экономика процветает, люди безбедно живут - осталось только декоммунизировать то, что ещё не успели предыдущие декоммунизаторы", - сказал нардеп.

В то же время, Рабинович дал "совет", что еще надо делать.

"Я подскажу нашей власти. Первое: надо разобрать метро - оно ведь построено давно, при советской власти. Плотины, фабрики - их тоже надо разобрать по той же причине. Далее – водопроводы, канализации. Разберите не только советские памятники, а и дома, в которых люди живут, дороги, по которым они ездят - это же все пережитки советского режима! Если же серьезно разобраться, то ни предыдущая, ни нынешняя власть, объявившая себя победителем, ничего не построили - они только и делают, что занимаются разрушением", - добавил политик.

Такое управление власти, убежден политик, как внутри страны, так и на внешнеполитической арене, ведет к краху.

"К сожалению, после глобальной политической аферы произошло так, что у власти в Украине закрепились совершенно невозможные в прошлом люди – Вятрович, Парубий, основавший Социал-национальную партию Украины (СНПУ) и не скрывавший своих фашистских взглядов. Когда же люди увидели истинное лицо правителей, ставших проводниками культуры, идей, когда люди поняли, что это было массовое помешательство, они пошли на выборы и проголосовали за смену власти", - резюмировал Рабинович.

Напомним, в субботу, 9 мая, в Украине произошло 495 мероприятий с участием почти 9 тысяч человек ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители составили четыре административных протокола во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом. Нарушения касались действующего законодательства о декоммунизации и установленных правил карантина.