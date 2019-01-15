Рабинович: власть сделала Украину одной из самых несчастных стран мира

Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабинович обвинил власть в неэффективной политике

Из-за неэффективной политики нынешней власти Украина заняла одно из последних мест в мировом рейтинге самых счастливых стран мира. Об этом заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Так, он отметил, что в рейтинге в 2018 году страна оказалась на 138 позиции из 156.

"К моему большому сожалению, наша страна уже традиционно занимает последние места во всех мировых рейтингах. Вот и в недавно опубликованном Мировом рейтинге самых счастливых стран за 2018 год Украина оказалась на 138 месте из 156", – сообщил политик.

Он уточнил, что данный рейтинг основан на индексе счастья, который включает в себя продолжительность жизни, социальную поддержку, здоровый образ жизни, свободу, щедрость, уровень коррупции и доверие.

"Нашими соседями по рейтингу уже традиционно стали африканские государства – на сей раз Судан и Того. Просто вдумайтесь: самая большая европейская страна оказалась в двадцатке государств, чьи жители – самые несчастные! Наряду с беднейшими представителями африканского континента", – подчеркнул лидер "Оппозиционной платформы – За життя".

При этом, напомнил Рабинович, у Украины полно природных ресурсов, образованные и трудолюбивые люди, лучшие черноземы, колоссальный потенциал. Но страна не может его реализовать из-за "воров, которые оказались у власти, и теперь изо всех сил мешают нашей стране нормально развиваться", уверен политик.

Именно эти люди, по мнению нардепа, с момента провозглашения независимости разворовывают страну и вывозят из нее все, что плохо лежит. Но народный депутат уверен, что ситуацию можно исправить.

"Выбор, который предстоит сделать украинцам в этом году, станет решающим: либо мы остаемся в хвосте всевозможных рейтингов и продолжаем влачить жалкое существование, отставая уже и от слаборазвитых "банановых республик", либо мы меняем власть и начинаем строить сильную, независимую, развитую и преуспевающую страну, где каждый гражданин сможет достойно жить и трудиться. Этот выбор – за нами!", – подытожил Рабинович.