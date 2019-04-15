Рабинович: власть за последние 5 лет показала, как нельзя управлять страной

Нынешняя власть загнала страну в финансовый тупик и показала, как не нужно руководить государством. Об этом заявил народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня три года правительству Владимира Гройсмана. Сейчас он сказал: "Я обещал начать капитальный ремонт страны. И мы взялись за те проблемы, которые не решались годами. Мы отремонтировали украинские дороги, перестроили систему здравоохранения, поменяли пенсионную систему, возродили украинские города и села". Если он в это верит, то ему нужно тоже анализы сдавать", – считает парламентарий.

По его словам, власть распространяет явную ложь, транслируя со всех телеканалов информацию о том, как хорошо жить в стране.

"Гройсман просто циник, издевающийся над страной. Пройдусь по пунктам. Давайте мы вместе с вами, господин премьер-министр, проедем по дорогам в стране. Такого ужаса нет нигде в мире. Даже в Африке дороги в лучшем состоянии. И вы смеете говорить, что отремонтировали дороги? Как вы можете говорить об успехах в здравоохранении, если вы эту сферу уничтожили! Вы и Супрун лишили нас законного права на бесплатную медицину. Вы отменили Конституцию Украины, потому что вам так хочется", – возмутился народный депутат.

Политик уверен, что "катастрофическое" управление нынешней власти привело к тому, что Украина стала беднейшей страной в Европе.

"Вы обязаны по законам нашей страны за три года трижды отчитаться в парламенте, но вы, закулисно договариваясь со всеми, ни разу этого не сделали. Вы показали нам, как нельзя руководить страной. Вы загнали нас в такой финансовый тупик, который разгребать будут следующие поколения. Ваша власть единственная за всю историю страны, которая ничего нигде не построила", – подытожил Рабинович.