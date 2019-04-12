Рабинович: власть обворовывает каждого из нас, назначая "гастролерам" огромные зарплаты

Огромные зарплаты, которые власть назначает чиновникам-иностранцам – это наглый грабеж каждого украинца. Об этом заявил народный депутат Украины и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"У руководителей страны должно быть понимание, что заезжие гастролеры стремятся к нам не для того, чтобы нас спасти. А едут за длинным рублем. Поляк Славомир Новак (глава "Укравтодора", – ред.) получает больше, чем премьер-министр Польши. Андрей Коболев (глава ГК "Нафтогаз Украины", – ред.) зарабатывает больше Трампа. Это наглый грабеж каждого из нас", – отметил Рабинович.

В качестве еще одного примера такого "заезжего" чиновника он привел и. о. министра здравоохранения Уляну Супрун.

"Есть у нас чиновники, которые все время ходят в вышиванках, кричат за Украину, а потом оказывается, что, например, Супрун нарушает закон Украины, который запрещает долго находиться в должности исполняющей обязанности. Получается, на всех граждан Украины закон действует, а на гражданку другой страны – нет. Это абсурд!", – возмутился парламентарий.

По его словам, медицинская реформа Супрун "убила" украинскую медицину.

"И это при том, что она убила медицину, вводит телемедицину в селе, рецепты предлагает бабушкам онлайн выписывать. Там психически нездоровые люди это все придумывают. То, что Супрун сотворила, нам нужно восстанавливать минимум два года", – подчеркнул народный депутат.

Политик считает, что на парламентских выборах нужно дать жесткую оценку работе действующей власти.

"Нам нужно понимать, что выборы – это не что-то отдаленное от нас. Нельзя над ними смеяться, поддаваться угару и эйфории. Нам нужно последовательно освободить страну от иллюзии изменений. Власть только грабит страну и ничего больше не делает", – резюмировал Рабинович.