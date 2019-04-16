Рабинович: власть называет "процветанием" беспросветное экономическое состояние

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По словам Рабиновича, нынешняя власть не умеет управлять страной

Власть называет "процветанием" беспросветное экономическое состояние украинцев. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Люди больше не хотят жить в стране, в которой бесконечная ненависть льется с утра до вечера из уст руководителей государства. Людей задолбало жить в стране, в которой беспросветная экономическая позиция называется "экономическим процветанием", – рассказал парламентарий.

Народный депутат отметил, что проблемы возникли из-за того, что нынешняя власть не умеет управлять страной.

"Главная проблема действующего президента Украины в том, что он не просто не умеет управлять, а убил нашу страну. Сделал во всех возможных отраслях шаги, за которые, при нормальной системе, расстреливать надо", – заявил политик.

Глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" подчеркнул, что нынешняя власть занималась не теми реформами, которые были необходимы Украине.

"Страна действительно требовала перестройки, перемен, нового движения. Но то, что называют "реформами" – циничное убийство Украины", – подытожил Рабинович.