Рабинович: власть гордится тем, что 80% украинцев вынуждены жить на субсидии

По мнению Рабиновича, повышение пенсий и выдача субсидий не является поводом для гордости

Власть своей "недальновидной" политикой загнала украинцев в нищету. Об этом в эфире на телеканале "112 Украина" заявил народный депутат, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

По мнению политика, "смехотворное" повышение пенсий и выдача субсидий – не повод для гордости, а причина задуматься, в правильном ли направлении движется страна и этих ли перемен хотели люди.

"Уже летом в рамках индексации украинские пенсионеры "разбогатеют" аж на 62 гривни. Правительство намерено летом поднять пенсии с 1373 до 1435 гривен, а в декабре – до 1497 гривен. Путем несложных математических операций можно подсчитать, что благодаря их "инновационному подходу" в преобразовании пенсионной системы человек, который 35 лет будет платить пенсионные взносы от зарплаты 6 тысяч гривен, в результате будет получать пенсию 1600 гривен. Если же украинец получает минимальную зарплату, то он сможет рассчитывать на минимальную пенсию. До принятия "пенсионной реформы" один отработанный год при расчете пенсии оценивался в 1,35% от расчетного заработка, сейчас же – 1%. И это они называют "революцией" и "пенсионной реформой", – возмутился парламентарий.

Рабинович также раскритиковал недавнее заявление вице-премьер-министра Павла Розенко.

"Розенко на днях сказал, что сегодня в Украине реально найти работу с зарплатой 15 тысяч гривен. Получается, что, по мнению вице-премьера, украинцы просто ленивые – не хотят искать высокооплачиваемую работу, но она есть. Это нонсенс! Если исходить из слов наших чиновников, то мы богаче всех в мире. На самом же деле в 2017 году инфляция достигла 22%. Инфляция – это показатель, который указывает, насколько выросли цены. То, что раньше можно было купить за 78 гривен, в 2017 году можно было купить уже за 100 гривен. Тем временем Кабмин повышает зарплаты на всего лишь 62 гривны. И это еще не учитывается инфляция 2018 года!", – подчеркнул он.

По словам народного депутата, правительство "разоряет" собственный народ, выдавая свои действия за реформы. В качестве еще одного примера он привел новые правила поверки счетчиков.

"Согласно закону "Об учете тепловой энергии", по новым правилам "Киевэнерго" с 2018 года не проверяет счетчики горячей воды. Но это не послабление для нас с вами! Теперь жильцы дома обязаны обратиться в специальную лицензированную компанию для поверки счетчиков. Таким образом, народные депутаты вместе с членами Кабмина и поставщиками энергии разоряют собственный народ, рассказывая о реформах в сфере ЖКХ", – заявил политик.

Он еще раз подчеркнул, что "власть каждый день делает украинцев беднее", аргументировав это количеством субсидий, выданных государством.

"Кабмин хвастается, что 8,8 млн семей в Украине дали возможность получать субсидии. Всего в Украине, исходя из индекса потребления хлеба, проживает 25 миллионов. По самым оптимистическим прогнозам – нас 35 млн. 5 млн из них работает за границей. Выходит, что если семья состоит из трех человек, то получается, что более 26 млн украинцев из 30 млн власть загнала в абсолютную бедность! 80% страны выживает благодаря субсидиям, и руководство страны этим гордится! В этом случае ни о каком-либо улучшении речи быть не может. Украинцы, как рабы в Древнем Египте, продолжают строить пирамиды для фараонов за тарелку супа. Пора это прекращать!", - добавил Рабинович.